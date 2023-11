La settimana in cui Sinner ha dimostrato a tutti che il futuro è suo

Leggi su linkiesta

(Di domenica 19 novembre 2023) Sul finire del primo set, al primo punto del nono game, Novak Djokovic agita il pugno per esultare, vuole attirare i fischi del Pala Alpitour di Torino nettamente schierato dalla parte di Jannik. Un’esultanza esasperata in una partita in cui è stato in controllo dall’inizio alla fine. La risposta dil’aveva messo in difficoltà, gli aveva impedito di comandare lo scambio e alla fine ha esultato su una forzatura dell’avversario. È uno dei rari momenti della finale in cui Djokovic ha dovuto affermare il suo dominio sulla partita, dimostrando di potersi nutrire del tifo contrario del pubblico, facendo capire ache certe partite possono andare solo dove vuole lui. È una delle poche diapositive davvero significative della finale delle Atp Finals, una partita tennisticamente a senso unico, che quindi non ha scambi, colpi e ...