La Serbia vola agli Europei | la situazione nei gironi

(Di domenica 19 novembre 2023) Tutte le squadre qualificate2024 che si terranno in Germania. I dettin attesa dell’Italia Il pareggio dellacontro la Bulgaria, ha fatto strappare alla nazionale di Vlahovic e Kostic il biglietto per Euro 2024. Salgono così a 17 le squadre già qualificate. Ecco tutte le classifiche: Gruppo ASpagna 18 (qualificata)Scozia 16 (qualificata)Norvegia 10Georgia 8Cipro 0 Gruppo BFrancia 21 (qualificata)Olanda 15 (qualificata)Grecia 12Irlanda 6Gibilterra 0 Gruppo CInghilterra 19 (qualificata)Italia 13Ucraina 13Macedonia del Nord 7Malta 0 Gruppo DTurchia 16 (qualificata) Croazia 13Galles 11Armenia 8Lettonia 3 * Gruppo EAlbania 14 (qualificata)Repubblica Ceca 12Polonia 11Moldavia 10Isole Faroe 1 Gruppo FAustria 19 (qualificata)Belgio 17 (qualificata)Svezia 7Azerbaijan 7Estonia ...

