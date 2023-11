(Di domenica 19 novembre 2023) Prosegue il programma delle qualificazioni acon altri nove incontri in questa domenica. Si parte alle 15 con gli incontri decisivi...

La Serbia vola a Euro 2024! Alle 18 tocca al Belgio. In serata Portogallo e Spagna

La Serbia vola a Euro 2024! LIVE : Belgio e Svezia. In serata Portogallo e Spagna

La Serbia vola agli Europei - gioia per Vlahovic e Kostic

La Serbia vola a Euro 2024. LIVE : Belgio 4-0 - poker di Lukaku! In serata Portogallo e Spagna

Tutte le squadre qualificate agli Europei 2024 che si terranno in Germania. I dettagli in attesa dell'Italia Il pareggio dellacontro la Bulgaria, ha fatto strappare alla nazionale di Vlahovic e Kostic il biglietto per Euro 2024. Salgono così a 17 le squadre già qualificate. Ecco tutte le classifiche: Gruppo ASpagna ...

La Serbia vola agli Europei, gioia per Vlahovic e Kostic Corriere dello Sport

La Serbia vola a Euro 2024. LIVE: Belgio 4-0, poker di Lukaku! In ... Calciomercato.com

Serbia qualificata ai prossimi campionati europei. La nazionale di Stojkovic, avanti con Veljkovic, rimontata e sorpassata da una grande Bulgaria. I bulgari pareggiano con Rusen, al 59', e vanno in va ...Tutte le squadre qualificate agli Europei 2024 che si terranno in Germania. I dettagli in attesa dell’Italia Il pareggio della Serbia contro la Bulgaria, ha fatto strappare alla nazionale di Vlahovic ...