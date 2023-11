La riforma istituzionale e la fuga dei cittadini dalle istituzioni Scrive Tivelli

Leggi su formiche

(Di domenica 19 novembre 2023) Anche a prescindere dai congegni istituzionali eforzature, da molti in questi giorni rilevate, proprie dellasu cui mi sono intrattenuto già in altre fasi, c’è un dato significativo che va colto. Gli italiani sembrano da vari indizi in parte significativa stanchi del modo troppo divisivo in cui si fa politica in questo Paese. Così come sembra maturare una qualche linea disolite forzature retoriche ad impronta un po’ populista. Il fatto che nei sondaggi più recenti e significativi, la figura del presidente della Repubblica continui a stare al primo posto con il riconoscimento di circa 2/3 degli interpellati, sembra a questo proposito non poco significativo. Il Capo dello Stato è infatti l’unica figura per naturanon divisiva, con ...