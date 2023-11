La rabbia della sorella di Giulia Cecchettin | “Io non starò mai zitta | non mi farete mai tacere”

Leggi su tpi

(Di domenica 19 novembre 2023) Ladi: “Io nonmai” “Io nonmai, non mimai”: lo ha scritto sul suo profilo Instagram Elenadi, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato questa mattina in Germania dopo una fuga di una settimana. Negli ultimi messaggi social, riprende altre storie dedicate alla violenza di genere, sulla “cultura dello stupro” che alimenta e protegge i violenti e cita l’attivista peruviana Cristina Torres Cßceres: “Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”. E ancora: “C’è bisogno di ...