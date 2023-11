La Paperdi crolla nel derby | la vittoria va alla Del Fes Avellino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Priva di Zampogna e di Moffa, lapuò poco nelcon gli irpini che si aggiudicano meritatamente la contesa. I bianconeri soccombono per 65-82 contro la Del Fes, che domina ilgrazie al grande lavoro in pitturato ordito da coach Alessandro Crotti, appena arrivato in panchina al posto di Andrea Crosariol. Eppure, la partenza bianconera è stata anche apprezzabile, con un buon movimento di pche ha portato Lucas a segnare cinque punti nei primi minuti (9-8). Due triple di Vasl hanno tenuto gli ospiti a contatto, poi Giunta e Verazzo hanno firmato un parziale di 7-0 che ha portato in vantaggio(9-15). Caserta è rimasta in scia grazie a capitan Sergio, che con cinque punti ha consentito di chiudere il primo parziale sul 14-20. Bianconeri che sono ...