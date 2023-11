La morte di Giulia Cecchettin e la fuga di Filippo Turetta I dettagli

(Di domenica 19 novembre 2023) della vicenda secondo quanto trapelato fino ad ora Si sono spente le speranze di ritrovare, quando nella tarda mattinata di ieri il suo corpo è stato rinvenuto nel lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Secondo una prima ispezione cadaverica,sarebbe stata colpita con diverse coltellate alla gola e alla testa. Inoltre, le ferite alle mani e alle braccia testimonierebbero il tentativo della giovane di opporsi alla furia del giovane. Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine,avrebbe abbandonato il corpo dial bordo della strada e l’avrebbe lasciato rotolare lungo un dirupo per una cinquantina di metri. Secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre. Poiavrebbe iniziato la sua ...

Giulia Cecchettin è morta, trovato il corpo. I genitori di Filippo Turetta: 'Costituisciti' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin, ritrovato il corpo al lago di Barcis: le ultime notizie la Repubblica

si vedono i due ragazzi impegnati in una colluttazione durante la quale Giulia viene ferita e perde sangue. Filippo, scrivono gli inquirenti, "poneva in essere atti idonei e diretti in modo non ...«Il dolore è tanto, inimmaginabile, atroce. Una parte di me che se ne va. Aveva solo 22 anni... una vita davanti spezzata, senza un motivo logico. Posso capire una malattia, ...