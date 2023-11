La Miwa riscatta la sconfitta di Lucera con una prestazione ai limiti della perfezione 

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVittoria convincente per la formazione di coach Parrillo, chesubito ladi domenica scorsa a. Lasi impone sin dalle prime battute grazie alle altissime percentuali dall’arco (55%) e ai liberi (76%), che hanno fatto la differenza in questo match a punteggio alto. Inizio di gara che vede ladominare il parquet, due triple di Spasojevic mettono in fuga i sanniti sul 12-2 a 7?. Mola cerca di recuperare, e a un minuto e mezzo dal termine del quarto rientra sul -8, costringendo al timeout Coach Parrillo che trova i suoi frutti; il primo quarto, infatti, si chiude sul 30-17. Anche nel secondo quarto i Boars partono forte, trovando il +19 nei minuti iniziali. All’uscita dal timeout, chiamato da Coach Mario Conte, gli ospiti trovano punti sotto ...