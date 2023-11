La Misericordia ha un nuovo direttivo Cosimi presidente | Corsini sarà il suo vice

(Di domenica 19 novembre 2023) Elezioni per l'elezione del Magistrato e del Collegio dei Probiviri a Castel del Piano. Obiettivo principale: risanamento finanziario e risollevare laal ruolo che le compete. 25mila ore ...

Elezioni per l'elezione del Magistrato e del Collegio dei Probiviri a Castel del Piano. Obiettivo principale: risanamento finanziario e risollevare laal ruolo che le compete. 25mila ore di mano d'opera tra dipendenti e ...

La Misericordia ha un nuovo direttivo. Cosimi presidente, Corsini ... LA NAZIONE

Inaugurata la nuova macchina della Misericordia LA NAZIONE

Elezioni per l'elezione del Magistrato e del Collegio dei Probiviri a Castel del Piano. Obiettivo principale: risanamento finanziario e risollevare la Misericordia al ruolo che le compete. 25mila ore ...Le associazioni Auser Grosseto, Misericordia e Humanitas sono vincitrici di un bando per sostenere attività, progetti e iniziative rivolti al settore sociale. Un contributo per acquistare nuove ...