LA MAIL DEL CLUB DEL LIBRO DI BUBINOBLOG E GLI SPECIALI LETTERARI DI DICEMBRE

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 19 novembre 2023) Un mese fa è nato ildeldi, una rubricaa per un blog che tratta di tv sembrava un azzardo anche per noi e invece il successo è stato inaspettato e immediato sin dal primo appuntamento dedicato alLa Canzone di Achille di Madeline Miller che potete rileggere QUI. Successo che è diventato clamoroso con il secondo appuntamento di qualche giorno fa, la recensione de I Testamenti di Margaret Atwood, che trovate QUI. A seguito di questo riscontro che onestamente ha sorpreso un pò tutti e dimostra quanto i libri e la lettura siano amati in Italia, la rubrica si arricchisce. Come già specificato nel post de I Testamenti è nata infatti ladedicata:del@g.com, ...