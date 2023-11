La grande illusione del Fondo di risarcimento “Loss & Damage” per il clima

Leggi su tpi

(Di domenica 19 novembre 2023) Più di 20 milioni di persone, spiega l’Unhcr, sono costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di eventitici estremi, come l’innalzamento del livello del mare, siccità prolungate e gravi inondazioni, a seguito del degrado ambientale. C’è però un forte squilibrio tra chi è storicamente responsabile del cambiamentotico, vale a dire i grandi Paesi industrializzati come Stati Uniti ed Europa, e chi subisce i danni provocati da questa crisi, cioè le nazioni più vulnerabili. Per questo motivo da anni si parla dell’ipotesi di risarcire gli Stati più poveri del mondo per le perdite causate dai cambiamentitici. I dati scientifici, d’altronde, parlano chiaro. Il primo passoDal 1751 (cioè dalla rivoluzione industriale) al 2017 gli Stati Uniti, da soli, hanno riversato nell’atmosfera 399 miliardi di tonnellate di CO2, ...