La follia del Black Friday

(Di domenica 19 novembre 2023) È di nuovo tempo di, che per definizione dovrebbe celebrarsi ufficialmente il 24 novembre (l’ultimo venerdì di novembre) ma che negli ultimi anni ha visto estendere la sua durata a tutta la settimana relativa, se non di più. Quindi da lunedì 20 sono aperte le corse agli acquisti ribassati, alle occasioni e alle promozioni che permetteranno agli italiani di comprare a prezzi “agevolati” con sconti che partono dal 20% in su. Il momento è perfetto, non a caso, appena prima delle festività natalizie che per tradizione comportano spese extra per le strenne e soprattutto per meritate vacanze, per coloro che se le potranno permettere. Il trend economico negativo degli ultimi anni in realtà ha portato gli italiani a dover ottimizzare le spese preferendo investire nei viaggi tra Natale e Capodanno sacrificando qualche regalo a parenti e amici. ...