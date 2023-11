La finale Sinner - Djokovic | conferma o rivincita?

(Di domenica 19 novembre 2023) Nella storia delle Nitto Atp Finals ci sono state 20 partite giocate due volte nel corso dello stesso torneo. In 12 casi chi ha perso la prima partita ha vinto poi laalcuni giorni dopo, 8 ...

LIVE Djokovic-Alcaraz 6-3 - 6-2 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il serbo vince una partita giocata al limite della perfezione. Sarà lui l’avversario di Sinner in finale

Atp Finals - è Djokovic lo sfidante in finale di Sinner : Alcaraz travolto in due set

Diretta Sinner - Djokovic - finale Atp Finals : orario - giorno - dove vederla in tv e streaming

ATP Finals 2023 : Djokovic schianta Alcaraz in due set e ritroverà Sinner in finale

Sarà dunque Djokovic a sfidare Jannikper la. "E' una vittoria grande per me. E' bello finire la partita in due set, ho cercato di essere subito aggressivo",ha detto Djokovic.

Finale Sinner: quando e dove vedere la sfida delle Nitto ATP Finals Tuttosport

Tennis, Atp Finals: Sinner batte Medvedev, domenica finale con Djokovic Sky Tg24

Sarà la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ad assegnare il titolo di campione delle Atp Finals 2023. La gara si giocherà domani dalle 18 al Pala Alpitour di Torino. Il numero 1 al mondo, è ...Nella storia delle Nitto Atp Finals ci sono state 20 partite giocate due volte nel corso dello stesso torneo. In 12 casi chi ha perso la ...