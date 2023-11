La Commissione Lavori Pubblici di Ardea va deserta | un appello al senso di responsabilià

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 novembre 2023), 19 novembre 2023 – Il 14 novembre 2023, alle ore 15.30, nella sala consiliare di, si è verificato un evento che ha lasciato basiti molti: laLL.PP., programmata per discutere temi di vitale importanza per la comunità, non si è tenuta a causa della mancanza di numero legale. Nonostante l’attesa prolungata, da parte della presidente della, Dott.ssa Edelvais Ludovici, e dell’assessore ai LL.PP., nessun commissario ha presenziato all’incontro. Tra i punti all’ordine del giorno, vi erano temi cruciali per lo sviluppo e il benessere della città: la manutenzione di un edificio comunale, la demolizione e ricostruzione di una scuola primaria, la creazione di nuovi spazi per una mensa scolastica e la riqualificazione della viabilità nel centro storico, inclusa la realizzazione di una nuova ...