La Casertana fa pari e patta col Crotone al Pinto | ma muove la classifica | Cangelosi | “Risultato giusto”

(Di domenica 19 novembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Pareggia in casa lacontro un avversario, il, che alha mostrato tutto il suo valore. Seppur con assenze importati, gli uomini dinella prima mezz’ora hanno sciorinato un calcio d’alto livello, coronato con il gol di Montalto impreziosito da un’ottima azione di Taurino sulla fascia destra. Poi sono venuti fuori gli avversari che, nella ripresa, dopo aver trasformato dagli undici metri, hanno cercato di sfruttare la superiorità numerica nata dall’espulsione di Cadili per il penalty da lui stesso procurato, in quanto già ammonito. Ma laha saputo soffrire e portare a casa un punto che fae permette di continuare la striscia positiva. Soddisfatto del pareggio mister: ...

show nel match isolano, il Casoria evita la quarta rinuncia La capolista Acerrana manda un ... il racconto La nota della società: 'L'Albanova fa il suo dovere, conquista i tre punti in ...

Il Mattino: "Casertana, pari con gli applausi" Tutto C

Gomez interrompe la striscia vincente della Casertana, col Crotone arriva il pari CasertaNews

La Casertana pareggia in casa contro il Crotone nonostante buona parte della ripresa giocata in inferiorità numerica. Vincenzo Cangelosi, tecnico dei campani, commenta la gara: "Per me ...Il Crotone ha pareggiato 1-1 sul campo della Casertana nella 14^ giornata di Serie C. Le due reti sono arrivate una per tempo: al 17' è stata la Casertana a passare in vantaggio con Adriano Montalto, ...