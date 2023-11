La casa non a caso | Gennaro Ponte a Notizie com | “Obiettivo divulgare temi che restano spesso confinati”

(Di domenica 19 novembre 2023)è l’autore del saggio Lanon a, Ritornare persone dopo la povertà un libro che racconta con grande tatto un mondo tutto da scoprire e rimasto moltofuori dai fari dei media. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare l’autore che si è prestato con grande gentilezza alle nostre domande. Lanon a.com)Lanon a, da che idea nasce questo libro?Più che da un’idea, il saggio scaturisce da alcuni studi che hanno preso avvio tra i banchi universitari, per poi essere oggetto di un approfondimento successivo. Sono sempre stato affascinato da tematiche sulla frontiera, sincretiche, in grado di tenere assieme più ...

Guerra Israele-Hamas - Washington Post : verso intesa - cinque giorni di pausa per decine di ostaggi. Casa Bianca : “Stiamo lavorando ma ancora non ci sono accordi” | DIRETTA

L’addio a Giulia - biglietti e gigli fuori casa. Il dolore e la rabbia del papà : “L’amore vero non urla - non picchia - non uccide”

"Vado in montagna" - ma non ritorna a casa : lo trovano morto

"Per insegnargli a essere uomo" : il gesto straziante davanti a casa di Giulia. La furia della sorella : "Non lo permetterò mai"

Milan, Pioli spera di recuperare Leao per il Borussia Dortmund

Milan, Leaoci sarà per la sfida contro la Fiorentina, ma il tecnico punta ad averlo a disposizione per il Borussia Dortmund Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, inMilan c'è grande attenzione in ...

Omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania mentre era fermo in autostrada - Lo zio di Giulia: "Ho abbracciato il papà di Filippo, i genitori non sono responsabili" - Lo zio di Giulia: "Ho abbracciato il papà di Filippo, i genitori non sono res RaiNews

Filippo arrestato in Germania. Il padre di Giulia 'Ragazze, se ... AGI - Agenzia Italia

Techfind Serie A1 - Tutti i risultati dell'ottava giornata di andata 2023-24

Cinque partite nella domenica della Techfind Serie A1. Secondo successo consecutivo per l’Alama San Martino di Lupari, che dopo quasi un mese ritrova il suo pubblico e sconfigge per ...

Maurizio Zamboni: “Storie vere a C’è posta per te Tutta la verità”

Lo storico postino del people show di Canale Cinque si è raccontato a ruota libera in una lunga intervista ...