Kurt Hamrin compie 89 anni | auguri a “Uccellino” | il più grande goleador della Fiorentina

(Di domenica 19 novembre 2023) Torta con 89 candeline per(nato a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934), uno dei più grandi cannonieri di tutti i tempi con la maglia: 151 gol in campionato e 208 se si conderano anche quelli nelle coppe. Gabriel Batistuta, fra campionato e coppe, risulta averne segnati 207 L'articolo proviene da Firenze Post.

(Svezia) 190 gol. 9. Ciro Immobile (Italia) 188 gol. 9. Giuseppe Signori (Italia) 188 gol. 9. Alessandro Del Piero (Italia) 188 gol. 9. Alberto Gilardino (Italia) 188 gol. 13. ...

Milan, oggi spegne 89 candeline Kurt Hamrin: gli auguri del club Il Milanista

Ex Milan, oggi è il compleanno di Kurt Hamrin: il post social Milan News

Torta con 89 candeline per Kurt Hamrin (nato a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934), uno dei più grandi cannonieri di tutti i tempi con la maglia della Fiorentina: 151 gol in campionato e 208 se ...Nella giornata di oggi è apparso sui profili social del Milan, il post che celebra l'89esimo compleanno dell'ex ala svedese Kurt ...