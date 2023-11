Kit di sopravvivenza e itinerari in Austria | le ricerche di Filippo Fuga premeditata?

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 novembre 2023) Cercava informazioni online su kit diin alta quota e abbigliamento per escursioni in alta montagna. Sono queste leche faceva sul webTuretta, lo studente veneto di 22 anni scomparso da sabato scorso, 11 novembre. Ieri è stato trovato riverso in un canalone del lago di Barcis il cadavere della ex fidanzata, Giulia Cecchettin, ma del giovane da una settimana non c'è traccia. Tra leeffettuate e ricostruite degli investigatori, che durante una perquisizione in casa Turetta avrebbero portato via dispositivi elettronici, pc, tablet e alcuni abiti del ragazzo, ci sono ancheestremi nel versante tirolese meridionale dell'. Proprio l'area in cui nelle scorse ore sono state estese le. Nel frattempo ...