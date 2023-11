Kim Kardashian | il suo primo tatuaggio fa scalpore | ecco il motivo

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 19 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Kimrecentemente ha fatto il suononostante anni fa dichiarò di non volerne affatto. Ma si sa mai dire mai, soprattutto quando si tratta delle donne dalla famiglia, note al grande pubblico per essere imprevedibili. I fan dell’imprenditrice, infatti, sono rimasti senza parole quando sono venuti a sapere questa notizia, rivelata proprio durante un episodio di The. Kim: il web si scatena Kimsi è tatuata ...