Juventus-Inter Women 5-0 | il tabellino della partita dell’8ª giornata di Serie A Femminile

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 novembre 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 5-0: questo ilvalida per l’ottavadi2023-2024. DISASTRO –5-0, match valido per l’ottavadi. Derby d’Italia disastroso per le nerazzurre che non riescono mai ad entrare infinendo surclassate dalle bianconere. La partenza è shock con due gol nei primi quattro minuti con Caruso e Grosso. L’fa fatica a reagire trovando l’unica vera occasioneintorno alla mezz’ora con un ...