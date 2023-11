Juventus-Inter | Inzaghi ragiona | lavoro specifico per un big! ? SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 novembre 2023) In attesa di concludere la pausa per le Nazionali,e Allegri sono alcon i reduci in vista del big match di domenica prossima tranella cornice dell’Allianz Stadium. PUPILLO ? In attesa di poter lavorare con il gruppo al completo, Simonesta iniziando a studiare tutti i dettagli in attesa di scendere in campo contro lanella serata di domenica 26 novembre. Il tecnico dell’, spiega Sport Mediaset, si affiderà al talento e alla qualità di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco infatti, che non ha giocato con la Turchia di Montella, ha fatto sin da subito ritorno a Milano dove ha svolto undi mantenimento nel centro sportivo di Appiano Gentile. Con Calhanoglu in campo, ...