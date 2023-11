Juve | l’aneddoto di Chiesa su Buffon | «Ecco la prima volta che lo vidi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023) Federicoracconta ai canali dellail suo primo incontro con Gianluigi: «Quando loscoppiai a piangere» Federico, in una intervista sui canali tematici della, ha raccontato un aneddoto della sua infanzia sul suo primo incontro con. Di seguito le sue parole. «Gigi lo conosco dai tempi di Parma, anche se non me lo ricordo bene. Lui si ricorda di me, mi ha preso in braccio quando ero veramente piccino e mi ricordo una scena, che mi racconta sempre mio padre. Entrò in casa con i capelli sparati, aveva il gel, e appena loiniziai a piangere».