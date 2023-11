Juve - Inter | il pronostico di Vieri | Ma la classifica racconta una bugia - Top News

(Di domenica 19 novembre 2023) Ad anticipare i temi della sfida ci pensa Christiansulla Gazzetta dello Sport. In questo momento secondo me lanon è realistica. L'sta giocando un gran calcio, con partite ...

Juventus-Inter per la Serie A Femminile - antipasto derby d’Italia – TS

Danilo e Alex Sandro - obiettivo simile per Juventus-Inter. Diverso per Miretti – TS

Giancarlo Padovan si è espresso sull'imminente sfida tra: il suo pronostico in vista del derby d'Italia Intervistato da Radio Sportiva, Giancarlo Padovan ha così parlato del prossimo match traed. LE PAROLE - "La partita contro l'...

Massimo Pavan: “Tentativo evidente di mettere Chiesa contro lo Juve prima di Juve-Inter” Tutto Juve

CdS - Juve-Inter match scudetto con il fattore nazionale: Inzaghi e Allegri in ansia soprattutto per... Fcinternews.it

Se da una parte Inzaghi ha stilato la tabella dei rientri dei nazionali, dall’altra Hakan Calhanoglu, ha già iniziato a preparare la sfida contro la Juventus. Il turco, che venerdì ha lavorato ad ...Tornerà in tempo per essere a disposizione di Inzaghi contro la Juventus, una gara dove magari non giocherà ... Nella memoria di tutti i tifosi c’è ancora quel gol al 120' che regalò all’Inter la ...