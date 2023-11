JFK | tutti i misteri del presidente

Leggi su panorama

(Di domenica 19 novembre 2023) John F. Kennedy fu assassinato il 22 novembre 1963. Ma ancora oggi dopo commissioni d’inchiesta, infinite ricostruzione di cronaca e poi di storia, non si conosce esattamente la dinamica dell’attentato, i vari protagonisti, i mandanti. Il destino degli Stati Uniti però fu segnato.Usa. A sessant’anni di distanza - per l’esattezza il 22 novembre 1963 - l’assassinio deldegli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, JFK, resta avvolto da una nuvola di punti interrogativi, destinati a trascinarsi nel tempo, senza ottenere risposte convincenti. A dispetto dei risultati di tre commissioni d’inchiesta che indicarono Lee Oswald come il killer, non esiste certezza assoluta che, a sparare, sia stato proprio lui. Non si riuscì a stabilire se il cecchino fosse da solo o se parteciparono due (o tre) persone. Per cui rimane aperta la questione ...