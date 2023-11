Jenni Hermoso | «Vorrei essere ricordata per avere portato la Spagna al top e | soprattutto | per avere contribuito a cambiarne la mentalità»

Leggi su gqitalia

(Di domenica 19 novembre 2023) Oltre che dalla, migliaia di persone da Malta, dal Portogallo, dal Congo Democratico e dall'Uruguay hanno digitato il suo nome su Google il 20 agosto 2023.(Madrid, 1990) è diventata così la giocatrice più cercata sul web durante le ore immediatamente successive alla finale della Coppa del Mondo femminile. Ma non perché l'attaccante, durante la finale che poi ha vinto, ha sbagliato un rigore. E neanche per la gioia della vittoria, quanto per l'episodio che l'ha coinvolta (il bacio non consensuale che il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales le ha dato durante la premiazione, cosa per cui lei poi lo ha denunciato e lui è stato squalificato) e che ha cambiato per sempre ladel calcio spagnolo. La calciatrice, seconda solo a David Villa per numero di gol con la maglia della ...