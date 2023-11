Jannik Sinner | travolgente sul campo e non solo Sempre più ' boom' di ascolti sulla Rai

Leggi su agi

(Di domenica 19 novembre 2023) AGI -continua a vincere suldel PalaAlpitour di Torino e conquistapiù appassionati in tv. Il successo in tre set sul russo Daniil Medvedev, andato in onda su Rai 2 dalle 14.02 alle 17,21, ha realizzato uno straordinario share del 18,3% e 2 milioni 270 mila spettatori. Ed è ragionevole immaginare che l'incontro di oggi, ultimo atto delle Atp Finals, contro il numero uno al mondo Nole Djokovic registrerà altri numeri eccezionali Andando a ritroso, anche i precedenti match dell'azzurro hanno fatto ottimi. La terza sfida del girone, contro il danese Holger Rune (match vinto dall'altoatesino per 2 set a 1 e trasmessa in diretta su Rai 2 in prima serata), ha segnato il 13,4% di share con 2 milioni 581 mila spettatori. Trend in linea con quanto accaduto in occasione ...