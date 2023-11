Jannik Sinner | Rai1 e l’ascesa del tennis su piani altissimi

(Di domenica 19 novembre 2023)e Novak Djokovic, la finale delle ATP Finals di Torino, su. Fino a pochissime settimane fa, solo pensare a uno scenario del genere pareva non improbabile, ma addirittura impossibile. Da 24 anni e mezzo la rete ammiraglia della tv di Stato non prendeva in mano la trasmissione di un eventotico: era la Coppa Davis 1999, e nel weekend del primo turno (2-4 aprile) l’Italia andava in Svizzera. Gli spettatori di(allora stilizzata Raiuno) furono tra i primi a vedere con i loro occhi il talento di Roger Federer, che fu mandato in campo da Claudio Mezzadri e lo ripagò battendo Davide Sanguinetti. Il 3 aprile il doppio chiuse i conti. Fu trasmesso per alcune fasi prima della popolare trasmissione “90° minuto”. Quella è rimasta l’ultima volta delsu ...

È un momento d'oro per il tennis italiano. Il numero uno azzurro affronterà tra poche ore il numero uno al mondo Novak Djokovic nella finale delle Atp Finals di Torino. Un evento storico, mai avvenuto nella storia di questo sport

In attesa dell'ultimo atto, in programma alle 18 di questo pomeriggio, Jannik Sinner continua a segnare ascolti da record. Tutti pazzi per il tennista altoatesino