Italia Under 21 | Balata elogia Bove | “Ci tiene a dare il suo contributo | è voluto restare qui”

(Di domenica 19 novembre 2023) Mauro, capo delegazione dell’21, ha commentato a Rai Sport il convincente successo degli azzurrini di Nunziata contro San Marino: “La partita in teoria era semplice, ma bisognava comunque affrontarla con attenzione e concentrazione dall’inizio alla fine. La squadra ha dimostrato voglia di giocare con forza e di conquistare i tre punti per guadagnarsi la vetta del girone“. Il presidente della Lega di Serie B ha poi parlato di Edoardo, che ha guardato la sfida dalla tribuna: “E’rimanere qui. Ha molta voglia diil suoe ciò è molto importante per consolilo spirito di squadra“. SportFace.

Qualificazioni Europei Under 21 - l’Italia fa la goleada con San Marino : vola in testa al Girone

Boxe - Europei Under 22 2023 : Italia con quattro donne e due uomini in semifinale

Boxe - Europei Under 22 2023 : poker d’Italia in finale

...ad abbandonare l'21 causa lombalgia. Non va meglio all' Inter : sicuramente out Bastoni , che ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro nei primi allenamenti con l'. Un'...

Italia, è un mezzo disastro: sconfitta con la Svizzera, ora è decisiva la partita contro la Svezia Sprint e Sport

Il giovane bomber è riuscito ad arrivare in tempo, ed è atterrato in Italia nella tarda serata di sabato dopo essere partito dalla Romania ...costretto ad abbandonare l’Under 21 causa lombalgia. Non va meglio all’Inter: sicuramente out Bastoni, che ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro nei primi allenamenti con l’Italia.