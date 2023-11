Italia | svelato il kit Home | la maglia con cui giocheremmo l’Europeo | FOTO

(Di domenica 19 novembre 2023) La Nazionalena si prepara a scendere in campo per il fondamentale match di qualificazione ai prossimi Europei del 2024 contro l’Ucraina. La squadra di Luciano Spalletti avrà a disposizione due risultati su tre e non dovrà commettere l’errore di difendersi troppo. Nel frattempo il sito specializzato Footy Headlines hai dettagli sul Kit2024, a partire dalla primavera dell’anno prossimo, quindi anche alin caso di qualificazione. La divisa è firmata dallo sponsor tecnico Adidas e ha una predominanza dell’azzurro con inserti bianchi. La novità riguarda le tre strisce tricolore sulle spalle. Lasarà disponibile da marzo 2024 al prezzo di 100 euro per la versione replica e 150 per la versione autentica.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere in un grande top club all'estero: l'annuncio dell'allenatore in conferenza stampaPotrebbe lasciare Napoli e l'Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e del calcio georgiano che potrebbe finire in un grande club nel prossimo futuro secondo l'allenatore. Kvaratskhelia (LaPresse) " Calciomercato.itNon ha ...

Strana luce (alone bianco) nel cielo stasera in Italia, svelato il mistero. Ecco il video Passione Astronomia

FOTO Italia, svelato il nuovo kit per il 2024: ecco la possibile maglia per l’Europeo CalcioNapoli1926.it

Giuseppe Rossi ha parlato in esclusiva al sito di Gianluca Di Marzio e in particolare ha svelato un retroscena di mercato di qualche anno fa: "Sono stato vicino a firmare col Barcellona, era tutto ...La storia di Giulia Cecchettin, la 22enne veneta uccisa in tutta probabilità dall'ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania ...