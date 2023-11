Italia | Spalletti | “Non ci sono favoriti Ucraina? E’ una Nazionale forte | ma…”

(Di domenica 19 novembre 2023)? Ha una, sta facendo molto bene, però io preferisco i miei a quelli degli altri Luciano, commissario tecnico dellana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match di qualificazione a Euro 2024 contro l’. Queste le sue parole:: Non cistando a quanto dice la classifica “Non cistando a quanto dice la classifica. Il ct dell’ha preparato la gara nel miglior modo e mi aspetto una gara offensiva da parte loro. Jorginho ancora rigorista? Abbiamo altri calciatori che postirare i ...

Italia : vietato perdere con l’Ucraina (lunedì - 20 - 45 Rai1) per andare a Euro2024. I dubbi di Spalletti. Formazioni

...1%."SONDAGGIO https://t.co/VdiktduwZ5" Dopo l'ennesimo errore dal dischetto di #Jorginho, in futuro in caso di calcio rigore per l'#a chi si dovrebbe affidare il CT Luciano #""RT, ...

Ucraina-Italia, Spalletti fa un passo indietro: Jorginho Altri possono battere i rigori Virgilio Sport

Italia, Zaniolo non rincorre l'avversario: ira di Spalletti Corriere TV

Il Corriere della Sera si occupa di Federico Chiesa: "Azzurro, il colore di Chiesa: «Giochiamo per dominare", ha titolato il quotidiano. I gol ritrovati e il messaggio ad ...Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del decisivo match contro l'Ucraina ...