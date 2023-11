Italia-Olanda | Coppa Davis 2023 | programma | orari | tv | streaming Data e convocati

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Giovedì 23 novembre, alle ore 10.00, l’affronterà a Malaga (Spagna) l’per le Finali di. La squadra capitanata da Filippo Volandri andrà in caccia della celebre Insalatiera e solo una volta nella storia si è riusciti a conquistarla. Il riferimento è alla celebre edizione del 1976, quando la squadra guida Nicoa Pietrangeli e con Adriano Panatta seppe centrare questo obiettivo. Non sarà un match semplice dal momento che i Paesi Bassi sono una squadra molto compatta. Una formazione che non ha il fuoriclasse, ma che ha tra le sue fila dei tennisti molto solidi e soprattutto un doppio decisamente di qualità. Volandri spera di poter contare sulla spinta di Jannik Sinner, che a Torino ha fatto vedere cose straordinarie, vista la Finale raggiunta alle ATP ...