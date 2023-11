Italia | Barella | «Ci meritiamo di poter giocare l’Europeo»

(Di domenica 19 novembre 2023) Le parole di Nicolò, centrocampista dell’Inter e della Nazionale, in vista della decisiva sfida contro l’Ucraina Nicolòha parlato ai canali ufficiali della FIGC alla vigilia di Ucraina-, desiciva per la qualificazione ai prossimi Europei. LE PAROLE – «Abbiamo tantissima voglia di prenderci questa qualificazione, ci sono stati dei momenti complicati, ma ci siamo meritati di arrivare aquesta partita, dove dobbiamo solo pensare a fare risultato senza dover dipendere dagli altri. 50 presenze? Spero di farne ancora tante. La cosa più bella che ci ha lasciato la partita con la Macedonia del Nord è stata la reazione dopo due situazioni che ci hanno portato a vivere una partita diversa: abbiamo continuato a macinare gioco portando a casa il risultato».

Jacobelli : «Italia - non il pareggio con l’Ucraina. Barella ottimo»

... con la Macedonia del Nord ha brillato ancora una volta anche la stella di Nicolò. ... L'è padrona del proprio destino: "Abbiamo tantissima voglia di prenderci questa qualificazione, ci ...

Italia, le pagelle: Dimarco ha i suoi spazi, Barella di tacco! Corriere dello Sport

Fabio Cannavaro, si è raccontato ai microfoni di Sportmediaset toccando vari temi, tra cui la possibilità di allenare in Serie A: "Dipende dalla situazione, ...PIOBBICO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina (19 novembre) nel comune di Piobbico, in località Balza della Penna, per soccorrere un arrampicatore caduto ...