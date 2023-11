Israele | Usa | “Ancora nessun accordo su ostaggi” Msf | “Attaccato nostro convoglio Gaza”

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – La Casa Bianca frena sull’intesa trae Hamas sulla liberazione degliin cambio di una tregua che, secondo il Washington Post, sarebbe vicina. “Non c’èun”, ha dichiarato sul social X la portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza della Casa Bianca, Adrienne Watson, aggiungendo che gli Stati Uniti “continuano a lavorare sodo per raggiungere un’intesa”.e Hamas sono vicini a unmediato dagli Stati Uniti che prevede la liberazione di decine di donne e bambini tenuti ino a, in cambio di una pausa di cinque giorni nei combattimenti, ha scritto il Washington Post, citando fonti a conoscenza dell’secondo cui il rilascio degli, che ...

Guerra in Medio Oriente - ultime notizie. Washington Post - verso intesa Israele-Hamas : 5 giorni di pausa per decine ostaggi. Casa Bianca frena : «Ancora nessun accordo»

Guerra Israele-Hamas - Washington Post : verso intesa - cinque giorni di pausa per decine di ostaggi. Casa Bianca : “Stiamo lavorando ma ancora non ci sono accordi” | DIRETTA

E in questo week end dove la F1 corre ine la MotoGp in Qatar sembra incredibile che nessuno sia riuscito a lanciare un messaggio di pace per la tragedia del conflitto- Palestina, pieno ...

Nessun accordo Israele-Hamas su ostaggi, USA QUOTIDIANO NAZIONALE

Israele-Hamas, "Lettera all'America" di bin Laden: cos’è e perché TikTok l’ha rimossa Sky Tg24

Ore 7,30 – Usa, ancora nessun accordo Israele-Hamas – Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere ancora al lavoro per garantire un accordo tra Israele e Hamas. “Non abbiamo ancora raggiunto un accordo ...La vita è bella Quando la madre, dopo il divorzio dal padre Donald, sposò Samuel Pisar, il giovane Antony, i cui nonni paterni avevano trovato rifugio negli Stati Uniti dopo essere scappati dai pogrom ...