Israele | Usa | “Ancora nessun accordo su ostaggi” Msf | “Attaccato nostro convoglio Gaza”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – La Casa Bianca frena sull'intesa trae Hamas sulla liberazione degliin cambio di una tregua che, secondo il Washington Post, sarebbe vicina. "Non c'èun", ha dichiarato sul social X la portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza della Casa Bianca, Adrienne Watson, aggiungendo che gli Stati Uniti "continuano a lavorare sodo per raggiungere un'intesa".e Hamas sono vicini a unmediato dagli Stati Uniti che prevede la liberazione di decine di donne e bambini tenuti ino a, in cambio di una pausa di cinque giorni nei combattimenti, ha scritto il Washington Post, citando fonti a conoscenza dell'secondo cui il rilascio degli, che ...