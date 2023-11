Israele | possibile accordo per la liberazione di 87 ostaggi di Hamas

... anche la tv israeliana N12, dopo il Washington Post, ha riferito di unaccordo sulla ... In cambio,dovrebbe attuare un cessate il fuoco di cinque giorni nella Striscia e rilasciare ...

Israele: possibile una svolta sugli ostaggi in 48-72 ore - Decine di migliaia a Washington per la marcia pro-Israele - Decine di migliaia a Washington per la marcia pro-Israele RaiNews

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi: possibile accordo per liberare 87 ostaggi, 53 sono donne o bambini Virgilio Notizie

AGI - Israele, Stati Uniti e Hamas sono "vicini" a un accordo per ... rilasciati "in piccoli gruppi ogni 24 ore" (non è chiaro quante persone riguardi la possibile intesa). La tregua degli scontri sul ...Secondo la tv israeliana Hamas avrebbe segnalato di essere pronta in linea di principio a rilasciare 87 ostaggi. Tra questi figurano 53 tra donne, bambini e giovani israeliani e 34 stranieri.