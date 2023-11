A migliaia manifestano in Europa per la pace in Medioriente

PUBBLICITÀ Migliaia di persone hanno marciato domenica in varie parti d'Europa per esprimere sentimenti e messaggi opposti sulla guerra in corso traa Gaza. FRANCIA Un corteo per le strade di Parigi ha chiesto per la fine della guerra in Medio Oriente. Presenti anche 500 star dello spettacolo con in mano striscioni bianchi senza ...

Qatar: fiduciosi in accordo su ostaggi. Colpite due scuole Onu in 24 ore, Guterres: "Sono sconvolto" - In una nota Msf comunica che sono 70 i morti per l'attacco israleliano, a Khan Younis - In una nota Msf comunica che sono 70 i morti per l'attacco israleliano, RaiNews

Sotto l’ospedale di Shiva scovati un tunnel e il comando di Hamas: «Qui tenuti due ostaggi»

Alcuni ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre sono stati portati nell'ospedale al Shifa, sotto il cui complesso sono stati scoperti non solo un tunnel a dieci metri di profondità, ma anche una sala ...

Israele: "Hamas ha portato ostaggi in ospedale al Shifa, ecco i video"

Hamas ha portato ostaggi nell'ospedale al Shifa a Gaza dopo l'attacco del 7 ottobre contro Israele. Le Forze di Difesa Israeliane hanno diffuso il filmato di una telecamera di sorveglianza dell'ospeda ...