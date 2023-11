Israele | caccia ai leader di Hamas | Nuova fase dell' operazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) -allarga le operazioni al suda Striscia di Gaza e dà laai capi di, segnalati nella zona meridionale'enclave. Ildinella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar e uno dei comandantie brigate Izz al-Din Al Quassam, il braccio armato di, Muhammad Deif sarebbero fuggiti a Khan Yunis. Sinwar, inoltre, non starebbe comunicando con i mediatori del Qatar e'Egitto da una settimana ostacolando il negoziato in vista di una possibile liberazione degli ostaggi rapiti in occasione'attacco diadlo scorso 7 ottobre. Il rilascio dei bambini ee loro madri è una linea rossa fissata ...