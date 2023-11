Inzaghi e l' attesa dei sudamericani | ecco quando tornano Lautaro | Sanchez e Carlos Augusto

Dei sedici nerazzurri convocati in nazionale, due sono tornati in anticipo (Calhanoglu e Bastoni), mentre i tre sudamericani (Lautaro, Carlos Augusto e Sanchez) nbsp; torneranno solo due giorni e ...

Juventus-Inter, i precedenti tra Allegri e Inzaghi: Max avanti 9-5 Sky Sport

Sky – Juve vs Inter è Allegri vs Inzaghi: i numeri e i precedenti fcinter1908

Tornerà in tempo per essere a disposizione di Inzaghi contro la Juventus, una gara dove magari non giocherà dall’inizio ma che potrebbe comunque vederlo protagonista a partita in corso visto che ...È allarme difesa per Simone Inzaghi in vista del big match del prossimo weekend contro la Juve. Bastoni e Pavard non ci saranno e intanto Marotta sta cominciando a muoversi sul mercato per un rinforzo ...