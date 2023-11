Intera famiglia arrestata a Bovisio | serre di marijuana in casa | 3 arrestati

(Di domenica 19 novembre 2023)Masciago. Tre persone sono finite in manette: hanno tra i 30. e i 60 anni.Masciago I carabinieri hanno arrestato un’, padre, madre e figlio, dopo avere trovato nel loro appartamento diMasciago, diverseper la coltivazione di. L’arresto è avvenuto venerdì ...

Padre - madre e figlio spacciano droga : intera famiglia finisce in carcere

Secondigliano - spacciano per il clan : presa intera famiglia. Arrestati in cinque

Foglianise - casa in fiamme : in salvo intera famiglia

Incendio in casa stermina intera famiglia : anche 3 bambini tra le vittime. L’ipotesi sulle cause

Roma - intera famiglia investita mentre attraversa la strada : mamma e papà in codice rosso - ferito anche il figlio 11enne

...di telespettatori (senza contare quelli che recuperano le puntate o la prima stagione), per ...sereno in compagnia di Gioia e Martina mette i due ex coniugi di fronte all'immagine della...

Intera famiglia arrestata a Bovisio, serre di marijuana in casa: 3 ... Il Notiziario

"Il mio nome è Yoni Asher. La mia intera famiglia è stata rapita il 7 ... israele.net

I carabinieri hanno arrestato un’intera famiglia, padre, madre e figlio, dopo avere trovato nel loro appartamento di Bovisio Masciago, diverse serre per ...In totale nell'appartamento di Bovisio Masciago c'erano 7 serre, con all'interno 50 piante di erba, 1,3 chili di marijuana già chiusa in pacchi termosaldati, due panetti di hashish, lampade a led e al ...