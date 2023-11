Inserimento lavorativo dei disabili nelle imprese attraverso le cooperative sociali umbre

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 19 novembre 2023) “Accogliamo con estremo favore l’approvazione dello schema di Convenzione Quadro sull’dei soggetti svantaggiati da parte dalla Giunta Regionale su impulso dell’Assessore Regionale Michele Fioroni che dovrà ora essere condiviso e siglato da Arpal Umbria, Centrali, Associazioni datoriali, Organizzazioni Sindacali e altri Enti di rappresentanza delle persone contà”. A dichiararlo è il Presidente di ConfUmbria, Carlo Di Somma, che sottolinea “la portata storica per la cooperazione sociale di questo momento che come Confperseguivamo da molti anni ed oggi si avvia in un percorso di concretezza”. La convenzione ha lo scopo di allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire ...