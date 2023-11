Infortunio Meret | c’è pessimismo | ecco quando torna

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 novembre 2023), cattive notizie per Mazzarri, i tempi di recupero previsti per l’non fanno ben sperare: gli ultimi aggiornamenti Mazzarri, che a inizio settimana ha preso il controllo della rosa campione d’Italia dovrà subito fronteggiare alcune problematiche. Non si tratta di certo di un inizio agevole quello di Mazzarri alla guida del Napoli. Il mister toscano è atteso da un filotto di gare non di poco conto. In ordine il Napoli affronterà prima la trasferta di Bergamo, il Real Madrid al Bernabeu, poi l’Inter in casa, la Juventus in trasferta e l’ultima di Champions al Maradona, contro il Braga. Una serie di gare importanti, nelle quali il Napoli si gioca gran parte della propria stagione. Per affrontare una serie di partite di tale importanza, è importante avere al completo la rosa. Impegni così ravvicinati nei quali Mazzarri non potrà fare a meno ...