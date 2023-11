Infortunio Bastoni | terapie e nuovi esami | le ultime sulle condizioni del difensore

(Di domenica 19 novembre 2023) Alessandroè alle prese con il recupero dall’e nei prossimi giorni dovrebbe effettuaretest Alessandroè alle prese con il recupero dall’e nei prossimi giorni dovrebbe effettuaretest. Come riferisce Tuttosport, ilha svolto delleper smaltire il problema al polpaccio e tra domani e martedì effettueràper capire l’entità della lesione. Inzaghi e l’Inter dovranno fare a meno di lui per 3 settimane.

Inter - infortunio per Bastoni : in dubbio per la gara contro il Napoli

Il nazionale Under 21 non è al meglio: la lombalgia rischia di renderlo indisponibile per il big match del prossimo turno ALESSANDROChi salterà Juve - Inter è sicuramente Alessandro, ...

Infortunio Bastoni, le ultimissime verso la Juve: la verità sui tempi di recupero Juventus News 24

FCIN1908 / Inter, brutte notizie per Bastoni: c’è lesione, salta la Juventus fcinter1908

Juventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – La Juventus Women ospita l’Inter in un attesiss ...da McKennie a Bastoni, Allegri e Inzaghi tremano Il derby d’Italia in programma domenica prossima allo Stadium rischia di essere falcidiato dagli infortuni. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Weston ...