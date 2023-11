Indiana Jones e l’Ultima Crociata | come è stata girata la scena dei topi? Ecco i segreti del film

(Di domenica 19 novembre 2023) Inè presente unain cui il protagonista si ritrova a passare per una fogna piena dia cui poi viene dato fuoco. Tuttavia molti gli passano a un pelo dal viso e generalmente i ratti sono portatori di malattie, quindil’hanno realizzata? Gli hanno davvero dato fuoco? Scopriamolo insieme. Il segreto dietro alla realizzazione di questa sequenza, esattamenteper quella dei serpenti nel primo capitolo, risiede nel fatto che il regista voleva che tutto fosse quanto più realistico possibile, ma senza mettere in pericolo né gli attori, tanto meno i poveri topolini. Quando uno degli antagonisti appicca l’incendio bruciando i roditori vediamo in realtà dei pupazzi radiocomandati, simili agli animatronics, ...

After 5 - Gran Turismo - Indiana Jones 5 e Assassinio a Venezia in homevideo da Dicembre 2023

Indiana Jones and the Fate of Atlantis | Un viaggio (nostalgico) alla riscoperta di una gemma perduta

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 19 Novembre 2023e l'ultima crociata (Avventura, Azione) in onda alle 21 su Iris , un film di Steven Spielberg, con ...

Lea, Terra amara, Harry Potter o Indiana Jones La tv del 19 novembre BergamoNews.it

Stasera in tv: i film da non perdere di domenica 19 novembre 2023 MYmovies.it

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “La Caserma”, il programma ambientato in una caserma dell’800. L’addestramento dura 5 settimane e le reclute sono costantemente monitorate ...Questo fantastico set LEGO dedicato ad Indiana Jones crolla al minimo storico su Amazon grazie alle offerte Black Friday.