Indi Gregory | una riflessione sul caso della bimba morta | i diritti dei minori | la potestà genitoriale e l' ingerenza dello Stato

(Di domenica 19 novembre 2023) Il continuo abuso e svilimento del linguaggio incide anche sulla realtà che descrive. Già la tragica e, per molti versi inaccettabile, vicendapoverasi presta ad una amplissima gamma di considerazioni relativamente al preteso ruolo di organi, quello Britannico nel cas

Aciduria D - L-2-idrossiglutarica - la malattia di Indi Gregory : cos’è e come nasce

Indi Gregory - Roccella : «Volevamo un altro finale - ma nessun obiettivo politico. Uno Stato non dà la morte»

Indi Gregory e le cose che non vi dicono

Mi veniva un paragone, impietoso per il nostro sistema giudiziario, sulla vicenda della piccola, la bambina di 8 mesi affetta da una malattia mitocondriale, inguaribile, ma non ...

Pastorelli senza filtri su Remuzzi-Indi Gregory "Ora il leviatano deciderà per le nostre vite" Radio Radio

Che cosa ci ha insegnato la storia di Indi Gregory Domani

Il lento spegnersi del clamore mediatico sul caso Indi Gregory ci obbliga ad alcune brevi riflessioni di fondo di carattere culturale ed etico-giuridico ...Indi Gregory non avrebbe avuto aiuto in Calabria, manca l'assistenza pediatrico specifica. Assenti diversi servizi per pazienti terminali ...