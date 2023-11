Incidente a Branzi nella notte | grave una 16enne | trovato morto un 55enne

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 novembre 2023). Tragedia alle primissime ore del mattino di domenica 19 novembre adove un uomo di 55 anni èin seguito a unstradale verificatosi lungo la provinciale 2 della Val Brembana che collega Lenna a Foppolo. Secondo le prime informazioni l’uomo si trovava alla guida di una Ford Focus quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro un muretto,zona del municipio di. In auto con lui due ragazze di 15 e 16 anni, un altro quindicenne e il nonno di una delle due giovani: la, in particolare, ha riportato gravi ferite nello schianto ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bergamo, dove si trova ricoverata in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora poco chiara, invece, la ...