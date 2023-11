Inaugurato a San Cipriano d’Aversa lo Spazio Civico di Comunità

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 19 novembre 2023) San. “In questo luogo si respira voglia di futuro, di costruire insieme, attraverso lo sport ed altre attività sociali”. Ha esordito così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, inaugurando lo “di” a San, in provincia di Caserta, finanziato dal programma “Play District” promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute. L’obiettivo è quello di far nascere luoghi dove i giovani dai 14 ai 34 anni possono svolgere attività sia sportive che extrasportive, a cura di Asd, Ssd in partnership con altre realtà private o pubbliche. “Questo e gli altri 112 che stanno sorgendo in tutta Italia – ha ...