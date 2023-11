(Di domenica 19 novembre 2023) Opera assai nota, e molto amata dal pubblico, soprattutto grazie a alcune arie del tenore, ildiha debuttato al Teatro Carlo Felice divenerdì scorso e first appeared on il manifesto.

Si tratta di "", capolavoro di, assente dai palcoscenici genovesi dal 2008 quando al Carlo Felice Alain Guingal ne propose una lettura in forma oratoriale. "" andrà in scena il ...

Il Werther di Massenet a Genova Il Manifesto

Renzetti: “Il mio Werther e l’amore disperato” La Repubblica

Si tratta di “Werther”, capolavoro di Massenet, assente dai palcoscenici genovesi dal 2008 quando al Carlo Felice Alain Guingal ne propose una lettura in forma oratoriale. “Werther” andrà in scena il ...La sovrintendenza costretta a rinviare lo spettacolo a domenica. Gli abbonati e i possessori di biglietti potranno assistere alle altre recite in programma il 19, 24 e 26 novembre 2023, oppure richied ...