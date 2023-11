Il signore degli anelli è di destra? Come è nato questo falso mito

Giorgia Meloni e la passione per Tolkien. Una mostra da 250mila euro in onore dell’autore de “Il Signore degli anelli”

A ricostruire la lunga storia di fascinazione della destra italiana per l'autore di IlAnelli è Alessandra Sardoni , ospite di Massimo Gramellini a "In altre parole" su La7. Il ...

Dal Signore degli anelli a Colle Oppio: l'«operazione nostalgia» di FdI Corriere Roma

Meloni “signora degli anelli”: la mostra di Tolkien diventa una parata di regime la Repubblica

A ricostruire la lunga storia di fascinazione della destra italiana per l'autore di Il signore degli Anelli è Alessandra Sardoni, ospite di Massimo Gramellini a "In altre parole" su La7. Il racconto ...Ci sono set di mattoncini che raddoppiano il valore in pochi anni, carte introvabili o scarpe per cui si è disposti a investire cifre da capogiro. Un mercato che cerca i suoi professionisti ...