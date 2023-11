Il racconto choc di Dalila Di Lazzaro | “Sono stata sequestrata e quando denunciai | il capo della Polizia voleva violentarmi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 novembre 2023) Ospite a “Verissimo”,Diracconta la sua difficile vita, segnata purtroppo da episodi di violenza. Il primo,aveva soltanto cinque anni: “Era estate e i miei, che dovevano lavorare, mi misero in una casa in campagna. Lì c’erano due ragazzi, uno di 15 e l’altro di 20 anni, che hanno abusato di me per circa due mesi“. “Per me è stato un trauma“, ricorda l’attrice, spiegando che solitamente i giovani irrompevano nella sua camera di notte, con un grande cane nero, intimandole di stare zitta altrimenti gliel’avrebbero aizzato contro. Non si tratta, però, dell’unico episodio di violenza che Di qha subito nel corsosua esistenza. Il più grave, forse, le è capitato da adolescente Misposata a 15 anni, mio marito non trovava lavoro, io facevo ...