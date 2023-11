Il Questore chiude bar a Castel Volturno | è frequentato da pregiudicati

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 19 novembre 2023). Ildi Caserta, dr. Andrea Grassi, ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura per 20 giorni, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, di un bar di Pinetamare di. La misura è stata adottata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caserta, su proposta del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, in seguito ai controlli effettuati, in occasione dei quali è stata riscontrata più volte la presenza tra gli avventori dell’esercizio commerciale di persone gravate da numerosi pregiudizi. Lo stesso titolare dell’esercizio è risultato avere precedenti per furto, gioco d’azzardo e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Il provvedimento emesso segue quello già adottato nel 2021 nei confronti del medesimo esercizio, con ...